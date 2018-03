Erdogan kërcënon: Bëhuni gati për Luftën e Tretë Botërore

Presidenti i Turqisë Erdogan ka bërë një deklaratë të fortë në daljen e tij publike të fundit duke thënë se turqit duhet të bëhen gati për Luftën e Tretë Botërore.

“Amerikanët kanë 20 baza në Siri. Kanë dërguar 5 000 kamionë me armë dhe pajisje ushtarake tek kurdët aty. Kjo e dini se çfarë do të thotë? Ata s’do t’i përdorin ato kundër rusëve, por kundër nesh dhe Iranit dhe kjo do të thotë Luftë e Tretë Botërore. Duhet të përgatitemi për këtë”., – tha Erdogan duke marrë duartrokitjet e sallës duke shtuar se Turqia prodhon armë sepse ka fqinj të këqij, shkruan portali grek “Militaire.gr”, shkruan albeu.com.

Kjo deklaratë e fundit ka shkaktuar shqetësim edhe në Greqi pas tensioneve mes dy vendeve.