Erdogan nesër shkon në Serbi

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdoan do të vizitojë Serbi nga data 9 deri në 11 tetor, ku do të takohet dhe me homologun e tij serb, Aleksandar Vuçiç.

Qëllimi bazë i vizitës është përmirësimi i lidhjeve dypalëshe mes dy vendeve.

Sipas një deklarate me shkrim nga zyra për shtyp e presidencës turke, Erdogan do të shkojë në Serbi pas vizitës së tij në Ukrainë dhe do të mbajë takime bilaterale me Vuçiqin si dhe do të nënshkruajë marrëveshje të ndryshme.

Forumi i Biznesit Turqi-Serbi do të mbahet gjithashtu gjatë vizitës së presidentit.

Ambasadori serb në Turqi, Danilo Vuçetiç më parë tha se vizita e Erdoganit do të synonte mundësitë e bashkëpunimit ekonomik midis dy vendeve dhe për këtë arsye ai do të shoqërohej nga një grup biznesmenësh.

Presidenti serb vizitoi Turqinë për Kongresin e 22-të Botëror të Naftës, i cili u zhvillua në korrik.