Erkan Arifi, kandidat i BDI-së për komunën e Likovës

Erkan Arifi është anëtarë i BDI-së që nga themelimi i saj atëherë edhe kur ka fituar të drejtën e votës, ku tani është 33 vjeçarë e i përket moshës që përfaqëson edhe rininë po edhe profesionalizmin.

Për shkak të aktivitetit të tij të vazhdueshëm në parti, nga nëndega e fshatit Mateç, ku edhe jeton, gjatë zgjedhjeve të fundit më demokratike të mundshme brenda strukturave të BDI-së, Erkan Arifi është zgjedhur për, KUVENDAR, të Kuvendit të Degës së BDI-së, Likovë.

Nga të gjithë bashkëmoshatarët e vet gjatë shkollimit njihet si person që ka kryer shkollimin me meritë, edhe ate si gjatë shkollimit mesëm-gjimnaz me sukses shembullor, studime të kryera me kohë në fakultetin juridik, po edhe gjatë magjistraturës, nga ku nënkuptojm se aktualisht ka titullin Magjistër i shkencave juridike.

Njëherit duhet cekur se mbështetja unanime nga e gjithë struktura e BDI-së në Likovë ka ardh nga fakti se përveç se JURISTI, mundet t’i kryej të gjitha obligimet dhe detyrimet për udhëheqjen e komunës më së miri që është e mundshme, ka ndikuar edhe nga fakti se, Erkan Arifi, me administratën shtetërore ka qasje që nga viti 2004, kur edhe ka qenë i punësuar në Ministrin e transportit dhe lidhjeve, në njësinë rajonale, Kumanovë dhe që nga fillimi i vitit 2009, është i punësuar në administratën komunale të Komunës së Likovës.

Si administrator në Komunën e Likovës ka qenë i kyçur drejtëpërdrejtë në të gjitha projektet e realizuara, por kryesisht me theks të veçant projektet nga fondet e huaja, si psh. Programa IPA – Bashkëpunimi ndërkufitar, ku duhet theksuar se fal angazhimit dhe profesionalizmit të tij së bashku me kolegët, Komuna e Likovës është lidere nga komunat shqiptare në thithjen e mjeteve nga kjo Programë, ku deri më tani veç janë të realizuara 5 projekte kapitale.

Gjithashtu kuptohet se pasi punon në Komunë, edhe është i kyçur në përgatitjen e të gjitha planeve, programeve dhe strategjive të zhvillimit të komunës, dmth i di të gjitha prioritet dhe mundësitë për realizim të atyre projekteve që do të mundësojn edhe zhvillimin ekonomik, e kjo duke u nis nga fakti se më veç në Komunën e Likovës shumë projekte kapitale kan përfunduar, disa janë në përfundim e sipër e disa tjera në realizim, për të cilat kandidati në fjalë jemi thell të bindur se brenda mandatit të tij do t’i bëj realitet, pasi që ashtu siç nuk ka munguar deri më tani mbështetja për Komunën e Likovës nga pushteti qendror, e njejta do të vazhdoj edhe brenda këtij mandati edhe shumë herë më fuqishëm, pasi që e dijm të gjithë se sa i përket realizimit të Marrëveshjes së Ohrit, këto ditë pritet të përmbyllet edhe çështja e fundit e mbetur, ajo e përdorimiz zyrtar të Gjuhës shqipe, e me këtë nënkuptojm se pushteti qendor në bashkëpunim të ngusht me pushtetin lokal, infrastrukturën e Komunës së Likovës do ta përmbyll plotësisht brenda këtij mandati.

Në fund, deri tek kjo mbështetje kaq masovike nga e gjithë struktura përveç arsyetimeve më lartë është ardh edhe nga fakti se , vendbanimi prej nga vjen – fshati, edhe përkundër faktit se është ndër fshatrat më të mëdhenj në komunë, deri më tani asnjëher nuk ju është dhënë mundësia që të udhëheqin me komunën, pastaj për shkak të profesionalizmit dhe moshës, të cilat vërtetojn faktin se BDI dhe lideri i saj Ali Ahmeti i jep shansin dhe mbështetjen kanidatëve të suksesshëm që të tregojn edhe dëshmojn veten, në të mirë të të gjithë qytetarëve të komunës që përfaqëson e më gjërë.