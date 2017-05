Ermira fjalë të mëdha për Hazbi Likën, ja çka thotë

Ermira Mehmeti

Mes tjerash, Hazbi Lika ka qene Deputet ne perberjen parlamentare 2014-2017. Ai ka mbajtur te gjalle frymen anti-VMRO ne grup parlamentar dhe ka luajtur rol vendimtar ne bllokimin e disa projekteve kyce nacional-shoviniste te VMRO. Hazbi Lika i ka prire grupit te deputeteve qe kundershtuan dhe penguan miratimin e stemes me luan dhe ndryshimet kushtetuese sipas tekave te VMRO. Hazbi Lika ne heshtje ka bojkotuar punen e Kuvendit per te deshmuar mospajtimin e tij me koalicionin BDI-VMRO dhe sidomos me nacional-shovinizmin e VMRO gjate ushtrimit te pushtetit.