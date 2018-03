Është ngadalësuar dinamika e negociatave të emrit, nis faza kritike?

Me dinamikë të ngadalësuar, pas fillimit shumë të shpejtë, rrjedhin bisedimet për zgjidhjen e emrit të Maqedonisë mes Athinës dhe Shkupit, shkruan gazeta greke “Katimerini”, transmeton Portalb.mk.

“Dinamika e ngadalësuar ndoshta e shpjegon zgjatjen e vazhdueshme të udhëtimit të ministrit të Punëve të Jashtme, Nikos Koxias në IJRM, me qëllim, mes tjerash, ta fillojë fluturimin e parë nga Athina në Shkup pas pothuajse 12-vitesh. Me faktin se të mërkurën, Koxias do të mbajë fjalim në Fakultetin e Fleterit, në Universitetin Tafts të Bortonit nuk parashikohet as këtë javë të realizohet vizita në Shkup. Më konkretisht, vizita në IPJRM me gjitha gjasa nuk do të mund të realizohet deri në fund të marsit, shkruan “Katimerini”.