Etiketime politike

Ky etiketim vjen si rezultat i një dëshpërimi të thellë nga rezultatet e votimeve të fundit; herën e parë, fill pas dështimit në zgjedhjet parlamentare, e pastaj dhe më fuqishëm pas dështimit-burleskian në zgjedhjet lokale

SHAQIR ISLAMI

Një dukuri përçarëse ndodh mes nesh. Jo dukuri “ollur-ollmaz”, por, një dukuri që duhet ta shqetësojë secilin në shoqërinë tonë. Mua, them se kjo dukuri ogur zezë, më shqetëson; dhe më brengos shumë. Ta them troç dhe qartë, bëhet fjalë, për etiketimin ndjell-keq apo njollosjen e qëllimshme të segmentit të shoqërisë që votuan programin politik të Zaevit. Ky kontingjent i votuesve, nëpër media dhe në komunikimin e përditshëm ndër-personal etiketohet si “shqiptarët e LSDM’së”. Nuk ka dyshim se kjo ka dalë nga qarqe të caktuara qëllim keqe dhe qarqe shumë të zemëruara të opozitës. Ky etiketim vjen si rezultat i një dëshpërimi të thellë nga rezultatet e votimeve të fundit; herën e parë, fill pas dështimit në zgjedhjet parlamentare, e pastaj dhe më fuqishëm pas dështimit-burleskian në zgjedhjet lokale. Sjellja dhe komunikimi politik i opozitës ishte komike dhe për të ardhur keq. Akoma nuk ka një sjellje burrërore! Sipas, komunikimit të tyre, të gjithë kanë faj për humbjen e opozitës dhe ringjalljen e BDI’së, përveç liderëve të opozitës! Ky është argument i fuqishëm për papjekurinë dhe papërgjegjshmërinë politike të opozitës.

Opozita e dëshpëruar nga aksioni i vet politik, absurdisht jo të frytshëm, nuk e gjen dot forcën dhe burrninë politike dhe morale të ballafaqohet me frymën politike të kohës; prandaj, me etiketime të dëmshme tekanjoze, dështimin e vet qesharak ua projekton atyre që votuan ndryshe nga opozita. Sa qesharake aq dhe qarëse është ky etiketim.

Por, në afat të gjatë kohore, ndarja dhe copëtimi i shoqërisë në “shqiptarë të LSDM’së”, të VMRO’së, … e rrënon dhe e çjerr kohezionin e shoqërisë shqiptare në Maqedoni. Kjo duhet të na shqetësojë të gjithë. Pa kohezion social (pehlivanët e opozitës nuk e njohin këtë nocion), çdo shoqëri është jofunksionale. Prandaj, jemi në këtë derexhe. Fajin nuk duhet kërkuar tek votuesit. Fajin duhet kërkuar tek klasa politike injorante dhe primitive.

Partitë politike, si përbërës të kësaj, le ta quajmë klase politike, nuk janë fare në nivel të detyrës. Parti pa ideologji politike, pa dije dhe pa fije vlerash dhe parime morale, pa traditë dhe pa besë, nuk mund ta përmirësojnë gjendjen e qytetarëve të kësaj shoqërie. Prandaj, kaluan gati tre dekada, dhe akoma nuk ka përparim, por, prapambetje dhe ngecje kokëforte në prapambetjen tonë absurde. Allo, jemi pjesë gjeografike e Europës. Mentaliteti “osmanli”, nuk përkon me Europën! Bile, ta themi troç. Ky mentalitet dhe sjellje osmanlish, nuk e synon për nime Europën.

Çdo kontingjent votuesish duhet të hulumtohet dhe të analizohet; siç duhet të analizohen dhe të vëzhgohen qëndrimet dhe sjelljet e çdo segmenti në shoqëri, për të pasur informacionin e duhur për aksionin politik të çdo partie politike.

Ashtu siç ka “shqiptarë të LSDM’së (!)”, mes nesh ka “shqiptarë osmanli (!)”, ka “myslimanë shqipfolës”, këta identifikohen me fe dhe jo me komb, ka “shqiptarë koçodanajist” që merren me Shqipërinë natyrale (bio, pa pesticide), … Dhe si në çdo shoqëri pa kohezion social ose me kohezion social të shqyer dhe të çjerr, si kjo e jona … ka dhe ka, segmente dhe grupe të ndryshme në mesin tonë. E gjithë kjo hallakamë dhe tollovi prej shoqërie, është rezultat i veprimit, sjelljes dhe komunikimit të klasës politike, mediatike, kulturore, ekonomike dhe akademike. Prandaj, duhet pasur shumë kujdes, mbare dhe përgjegjësi shoqërore në ndarje ofenduese dhe etiketime politike në shoqërinë tonë edhe ashtu të çorientuar.

Ajo që mua më brengos, dhe besoj dhe shumë të tjerë, është se në shoqërinë tonë gjithë e më pak, ka shqiptarë-europianë. Etiketimet politike nuk sjellin mbarësi dhe bereqet, vetëm se shtojnë huti ndër qytetarët dhe shqyejnë në copa kohezionin social, tashmë, të bërë si rrjet futbolli.