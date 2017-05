Etnologu Afet Jashari, i ftuar në konferencën shkencore të Institutit Albanologjik në Prishtinë

Në Institutin Albanologjik, Sesioni i Etnologjisë në Prishtinë, mbahet konferenca shkencore me dy tema të ndryshme, si: Trashëgimia kulturore, zhvillimi i qëndrueshëm dhe turizmi dhe Trashëgimia shpirtërore – studimi, ruajtja dhe promovimi.

Pjesëmarrës do të jenë studiues nga të gjitha trojet etnike shqiptare, si nga Shqipëria, Maqedonia, Lugina e Preshevës, Mali i Zi, etj. Aty do të prezantohen dhe do të elaborojnë mundësinë e zhvillimit të turizmit kulturor në vendbanimet shqiptare. Etnologu nga Shkupi, Afet Jashari do të prezantohet me temën: “Turizmi kulturor në vendbanimet shqiptare”.