Eugen Shehu nga Balli Kombëtar: Edhe unë jam me Ziadin Selën

Historian i njohur shqiptar dhe përfaqësues i Ballit Kombëtar, Eugen Shehu kërkon nga Ministri i Punëve të Brendshme, Agim Nuhiu të japë dorëheqje me të gjithë ministrant dhe zv/ministrant shqiptarë.

“EDHE UNË JAM ZIADIN SELA”. Ministri Agim Nuhiu të japë dorëheqje me të gjithë ministrat dhe zv/ministrat shqiptarë.

Të thiret Këshilli Kombëtar i Emergjencave me një organ drejtues nga Partitë Shqiptare në Fyrom për mobilizim mbarëkombëtar. Ne Balli Kombëtar do ti mbeshtesim me gjitha resurset tona morale e fizike”, deklaroi Shehu.