Një ditë pas hapjes së tenderit lidhur me atë se kush do të jetë furnizues universal i rrymës për qytetarët, që të dyja kompanitë që konkurruan EVN Maqedoni dhe ELEM Trejd shpresojnë se do të jenë të zgjedhur. ELEM Trejd e cila është ndërmarrje simotër e kompanisë shtetërore Elektranat e Maqedonisë, deri tani punonte vetëm me tregti për rrymë.

Kjo është sfidë e re për kompaninë, synimi jonë është që të hyjmë në treg dhe të fillojmë të ofrojmë shërbime me energji elektrike në pjesën e furnizimit me energji elektrike. Përvojën gjithsesi se nuk e kemi siç e ka konkurrenti, në këtë rast EVN Maqedoni, meqë ajo me vite të tëra merret dhe e ushtron këtë veprimtari, mirëpo gjithsesi se nëse fitojmë në ankandin do të mundohemi që t’i plotësojmë shërbimet në mënyrë maksimale dhe profesionale”. – theksoi Dragan Minovski, drejtor i ELEM-it

Edhe nga EVN-ja presin ta marrin këtë biznes. Kjo kompani edhe deri tani furnizonte qytetarët me rrymë.

EVN Maqedoni

…EVN-ja është kompani e cila ka përvojë pune në këtë fushë, i përmbushë të gjitha kushtet dhe do të marrë pjesë në të gjitha fazat që janë pjesë e këtij procesi”.

Në tenderin për Kompani Furnizues universal, që do t’i furnizojë me rrymë amvisëritë që nuk do të dalin në tregun e lirë u lajmëruan vetëm ELEM Trejd dhe EVN Maqedoni. Tenderi u shpall para tre muajsh, ndërsa njëri prej kushteve se kush do të furnizojë me rrymë më shumë se 500.000 amvisëri do të jetë lartësia e fitimit të kompanisë. EVN-ja ofroi bruto-marzhë fillestare prej 14,4 %, derisa ELEM Trejd 14,9 %. Pritet që deri në fund të vitit të përfundojë vlerësimi i dy ofertave. Më pas vijon i a.q. “ankand negativ”, gjegjësisht do të ofrohen shumat më të ulëta të fitimit. Furnizuesi universal duhet të fillojë me punë prej 1 marsit. Por, nëse dështon procedura, Qeveria në afat prej 3 muajsh do të publikojë shpallje të re publike. Nëse edhe ajo dështon Qeveria vetë mund ta zgjedhë furnizuesin. Deri atëherë obligimin për furnizim vazhdon ta ushtrojë EVN Maqedoni. Sipas Ligjit për energjetikë, prej fillimit të vitit të ardhshëm tregu i rrymës do të fillojë të liberalizohet tërësisht.