EVN-ja jep sqarime për qartësimin e mënyrës së funksionimit të tregut të energjisë elektrike në Maqedoni

EVN Maqedoni dje me përfaqësues të Këshillit të qytetarëve kanë zhvilluar mbledhje konstruktive, ku janë biseduar gjithë pyetjet e hapura, shtuam sqarime dhe informata edhe për pyetjet që nuk janë në kompetencë të EVN si çmimi, tarifa, liberalizimi etj.

„Dje me përfaqësues të Këshillit të qytetarëve kishim mbledhje konstruktive, i sqaruam të gjithë pyetjet e hapura, shtuam sqarime dhe informata edhe për pyetjet që nuk janë në kompetencë të EVN si çmimi, tarifa, liberalizimi etj. Hollësisht i sqaruam temat nga të cilat jemi direkt të prekur si që janë përmirësimi i tensionit në pika kritike të cilat janë pjesë e programit tonë investues, borxhet e klientëve, kyçjet, përmirësim i shërbimeve ekzistuese të komunikimit etj. Për sa i përket kërkesave të dorëzuara në Qendrën Energo të Konsumatorve të EVN „Vasil Glavinov “, edhe ato kërkesa do të shqyrtohen nga shërbimet tona dhe do të dorëzojmë përgjigje adekuate.“, thonë nga EVN Maqedoni.

Në këtë link do t’i gjeni përgjigjet: http://www.evn.mk/Forms/Answer _public_questions_MK_AL.aspx