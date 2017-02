EVN për takimin me BESËN: Takim informative për problemet e qytetarëve

Nga kompania për shpërndarje dhe furnizim me energji elektrike EVN nuk kanë komentuar takimin me përfaqësuesit e Lëvizjes BESA. Gjatë një bisede të shkurtër telefonike, zëdhënësi i kësaj kompanie, Atanas Kovaçevski, tha se takimi ka qenë i karakterit informativ. Ai tha se përfaqësuesit e BESËS erdhën që të informohen dhe se takime të ngjashme kanë paralajëmruar se do të realizojnë edhe me kompanitë e tjera energjetike në vend dhe se nuk kanë diçka tjetër të deklarojnë rreth këtij takimi.