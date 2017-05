F.C. Struga në Ligën e dytë

Me takimet e javës së 26-të përfundoi kampionati i futbollit në ligën e tretë- grupi jugperëndim. Kampion dhe anëtar i Ligës së dytë është shpallur ekipi futbollistik F.C. Struga Trim-Lum, pas triumfit të sotëm kundër Prespës si mysafir me rezultat 2-4.

Struga në fund të edicionit grumbulloi 59 pikë, prej tyre 17 fitore, 8 barazime dhe një humbje, goldallimi 68-16, e ndjekur nga Labunishti me tre pikë më pak. Për Strugën luajnë emra të njohur të futbbollit vendor si Ardit Shaqiri, Altin Loga, Flamur Tairi e të tjerë./lajm