Ka mbi 1500 lloje të çajit në botë. Pas ujit, kjo është pija e dytë më popullore në botë që do t’ju ngrohë në këto ditë dimri.

Kultura e të pirit të kësaj pijeje zgjat për mijëra vjet, dhe në këtë kohë të gjatë çaji konsumohet nga miliona njerëz. Çdo komb ka traditën e vet të përgatitjes të kësaj pije të shijshme, dhe në disa vende çaji është shpallur gjithashtu një pije kombëtare.

Kjo pije konsiderohet mjekësore dhe e dobishme, dhe daton që nga kohërat e lashta.

Këtu janë disa fakte interesante rreth çajit:

– Çaji arriti në Evropë në shekullin e 16-të

– Qeset e vogla për këtë pije u shpikën nga Tomas Sullivan në vitin 1908

– Të katër llojet e çajit (i zi, i gjelbër, i bardhë dhe olong) janë produkt i së njëjtës bimë Camelia sinensis

– Çaji i zi quhet çaji i kuq në Kinë

– Gjithashtu, çaji është jashtëzakonisht absorbues në lagështi dhe për këtë arsye është e rëndësishme që përgatitet si duhet

– Kina është prodhuesi më i madh në botë i çajit

– Çaji është pije kombëtare në Iran dhe Afganistan

– Çaji i ftohtë u zbulua në fillim të shekullit të 20-të në SHBA

– Shija e çajit varet nga cilësia dhe temperatura e ujit

– Përdorej si mjet pagese në shekullin e 19-të në Siberi

– Tasografia është një aftësi për të përhapur fatin nga një depozitë kafe ose çaji

– Janë shkruar këngë për çaj, dhe një nga më të famshmet është Tea for Two nga No, No Nanette

– Çaji më i shtrenjtë i shekullit të 18-të u shit në ankand për 2.18 milionë dollarë.