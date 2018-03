Familjarët e Grupit të Kumanovës: Beqir Hasani dhe Ali Ahmeti janë bashkëpunëtorë të shërbimeve sekrete, e jo ‘Lajm’-i e ‘Almakos’-i! (Foto)

Familjarët e pjesëtarëve të Grupit të Kumanovës reagojnë ashpër ndaj shpifjeve dhe ofendimeve që i ka bërë funksionari i BDI-së Beqir Hasani, kundër Gazetës “Lajm” dhe portalit Almakos.

“Është turp të flasë kundër mediumeve një njeri pa moral si Beqir Hasani, që ka sharë dhe ofenduar nënat e shqiptarëve. Ai bashkë me Ali Ahmetin kanë qenë 10 vite në koalicion me Sasho Mijallkovin e Nikolla Gruevskin, prandaj nuk kan fytyrë të shpifin kundër Gazetës Lajm dhe portalit Almakos. Ahmeti dhe Beqir Hasani janë bashkëpunëtorë të shërbimeve sekrete, këtë e din mbarë shqiptaria. Ata janë fajtorë edhe për fatin e djemve tanë. Shokë të tyre janë edhe Musa Xhaferi dhe Artan Grubi, si dhe shumë funksionarë tjerë të BDI-së, që e morën në qafë popullin shqiptarë në Iliridë. Ata do t’i dënojë dhe do të jenë pjesë e faqeve më të turpshme të historisë shqiptare, si njerëz që bënë tregti me gjakun e dëshmorëve dhe interesin e shqiptarëve”, thuhet mes tjerash në reagimin e familjarëve.

Beqir Hasani ka akuzuar Gazetën Lajm dhe portalin Almakos se janë mediume antishqiptare dhe se bashkëpunojnë me shërbimet sekrete maqedonase, njëjtë si Llatasi. Sa për rikujtim, kulmin e pasurimit të tij Llatasi e arriti në kohën kur BDI-ja e Ali Ahmetit dhe Beqir Hasanit ishin në qeveri bashkë me VMRO-DPMNE-në. Gjatë kësaj periudhe televizioni i Llatasit, Siteli, përfitoi miliona euro nga qeveria që udhëhiqej nga VMRO dhe BDI, kurse mediumet shqiptare përballeshin me ekzistencën.

Ndryshe, shpifjet kundër Lajmit dhe Almakosit, Beqir Hasani i ka bërë në Tv 21, televizionin e vetëm në Maqedoni që intervistoi Aleksandar Duginin, këshilltarin kryesor të Vlladimir Putinit, gjatë qëndrimit të tij në Shkup.