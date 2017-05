 Faraoni -I

Shkruan: Vigjilent Leka

​Maqedonia nga një vend i larmishmërisë së jashtëzakonshme, shtresëzimit të kulturave, bashkëjetesës së trashëguar dhe perspektivës në sfond u rikthye në një vend që mban epitetin “Fuqi baruti” në ballkan. Ballkani si zakonisht cilësohet si i tillë edhe në tërësi, me ose pa të drejtë. Duke i bërë një qasje më moderniste nacionalizmit nga ky kënd momental me të drejtë mund të themi se ballkanasit, ndonëse të përzierë dhe të shkartisur për shkak të bashkëjetesës së gjatë në perandoritë shumëkombëshe, nuk arritën të ndërtonin shtetet e tyre kombëtare të mbështetur mbi nacionalizmin civil, por u bënë avokatë të nacionalizmit etnik, i cili i solli rajonit shumë vuajtje dhe probleme. Po përpiqem t’a fokusoj mendimin në shtetin e krijuar pas luftës së dytë botërore nga laboratorët e shokut Tito. Zakonisht në laboratore eksperimentohet me komponenta të ndryshëm për të dalur një autput, që të shumtën e rasteve pritshmëritë na befasojnë për të keq. Një shtet i krijuar mbi themelet autoktone të një populli të vjetër që padrejtësisht ishte i lënë jashtë kufijvë natyral, një shtet pa komb, pa gjuhë, pa territor, pa kishë dhe pa histori, vendosën ta quajnë Maqedoni. Mjafton të shohim lëvizjet numerike të etnive që jetojnë në këtë shtet dhe do kuptojmë shumë gjëra.Flamuri- I krijuar me prapavinë e ringjalljes së një kulture të “vjetër” me shpresën që nje ditë ky popull do e ndjente veten maqedonas. Himni- Absurditeti i rradhës ku brenda himnit të një shteti lartësohen në qiell heronjtë e shteteve tjera. Gjuha – Shteti bullgar po bllokon çdo nismë të Maqedonisë për anëtarësim në organizatat prestixhioze botërore për shkak të gjuhës së "vjedhur". Emri kushtetues- Greqia ka shkuar deri në atë pikë sa që perdori veton në samitin e NATO-s për të ndaluar anëtarësimin e Maqedonisë në ketë aleancë ushtarake. Realisht, Maqedoni emërohet pjesa veriore e Greqisë, vendi ku supozohet se kanë jetuar maqedonasit e vjetër, ndërsa nëse Maqedonia pranohet me këtë emër atëherë mund të ngjallen idetë nacionaliste për aneksimin e atij territori. Kisha – Sërbia ka bërë disa reagime të ashpra për tentimin e pavarësimit të kishës maqedone ndaj asaj serbe. Duke aluduar se kisha maqedone është nën kompetencat e kishës autoqefale serbe, me ç'rast nuk pranohet. Shqiptarët janë i vetmi origjinalitet në këtë shtet, dhe si të tillë bartin pasojat e luftës së egër mes sllavëve për krijuar dhe vjedhur identitete të njëri tjetrit, gjithmonë mbi kurrizin tonë. Nga përvojat e deritanishme pa dyshim që mund të konkludojmë se shqiptarët e kanë shpëtuar këtë shtet nga rrënimi shumë herë, dhe vazhdojnë ta bëjnë të njejtën. Vazhdon….