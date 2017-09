Fatime të lutem mos mi prish planet për tu bërë President shteti

Ok në fund të fundit President do të bëhet ai që është më i zoti dhe që ka më shumë fat, por un përsëris: nuk do të doja që Fatime Fetau të jetë shkak që un të mos i realizoj dëshirën dhe ambiciet e mija që të bëhem President shteti

EJUP BERISHA

Prokurorja speciale Fatime Fetau paska shprehur dëshirë dhe ambicie që të bëhet Presidente shteti në moshën 50 vjeçare dhe un i përshëndes ambiciet e saja për ta bërë këtë gjë sepse edhe vet i kamë dëshirat dhe ambiciet e njëjta si të Fatime Fetaut. Por Fatimen e përkujtoj se nuk dua që të mi prishë planet e mia për tu bërë President shteti sepse i kamë shprehur më herët se ajo. Ok në fund të fundit President do të bëhet ai që është më i zoti dhe që ka më shumë fat, por un përsëris: nuk do të doja që Fatime Fetau të jetë shkak që un të mos i realizoj dëshirën dhe ambiciet e mija që të bëhem President shteti. Un për dallim prej Fatimes jam emocionalisht stabil dhe profesionalisht i përgatitur për ta ushtruar postin e të parit të shtetit dhe Fatimes i premtoj se do ti krijoj kushte për të ardhur si pasardhëse e imja në postin e shefit të shtetit. Në këtë post do të kemi mundësi dhe kohë që të flasim dhe bëjmë shumë gjëra si unë por edhe Fatimja. Edhe un pajtohem me Zonjën Fetai se duhet ndryshuar qasja e bartësve të këtij funkcioni në raport me ushtrimin e të njëjtit. Presidenti i shtetit nuk guxon të sillet si Mbretëreshë e Anglisë por të bëhet faktor shumë i rëndësishëm i pushtetit që e ka të garantuar me Kushtetutë. Mendoj se Presidenti i shtetit duhet të ketë rol më aktiv në jetën politike dhe të jetë faktor që do të reagojë kur bartësit e tjerë të pushtetit dalin nga kornizat e kompetencave që i kanë dhe e shkelin parimet kryesore kushtetuese. Presidenti i shtetit duhet të insistoj që të bëhet faktor më aktiv politik në shtet. I njëjti duhet të insistoj që faktorëve tjerë politik tua bëj me dije se nuk toleron veprime kryeneçe të tyre sepse duhet ta respektojnë kushtetutën dhe ligjet e para së gjithash të mbajnë llogari për respektimin e të drejtave dhe lirive të qytetarit sepse ai është garantues i kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë në shtet. Dhe mendoj se Fatimja arriti të bëhet një faktor i rëndësishëm në shtet me zgjedhjen e sa si Prokurore speciale e un nuk e kisha ndonjë mundësi të tillë. Me Zonjën Fatime dua të mos keqkuptohemi por atë vetëm e pëkujtoj që të mos e pengoj realizimin e dëshirës së flaktë që e kamë për tu bërë President shteti. Përndryshe do të jetë kënaqësi e imja që ne të dy ti realizojmë ambiciet dhe të mbetemi kolegë të përhershëm në ambientin politik të vendit.