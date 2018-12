FATMIR GËRVALLA ,EMËROHET KRYETAR NISMA SOCIALDEMOKRATE NË GJERMANI

Në një komunikatë për media zyra për informim e NISMA Socialdemokrate në Diasporë, ka bërë të ditur se është zgjedhur Kryetari i Nisma’s në Gjermani,Z-Fatmir Gërvalla.

Nisma Socialdemokrate në diasporë, vazhdon aktivitetin e sajë politik duke qenë sa më afër mërgimtarëve.Mërgimtarët tash e kan kuptuar se NISMA,është subjekti i cili ju ka dhën hapsirë diasporës. Kjo vrehët në strukturimin dhe shtrirëjen e sajë në dhjetë shtete të Evropës.

Andaj më këtë u hap mundësia për ndryshime në Nismën për Kosovën edhe në Evropë, gjë që mbetej një shpresë serioze se më mërgata nuk do ta ndien vetën të anashkaluar më si më parë, po me Nismën do të jetë e respektuar dhe e angazhuar për t’iu përgjigjur, kërkesave të mërgatës me përfaqësuesit e sajë.Në takimin e fundit Nisma Socialdemokrate në diasporë,ka berë disa ndryshime,pasi që është shtuar numri i Degëve dhe nëndegeve kudo në shtetet e Evropës.

Fatmir Gërvalla,anëtar i kryesisë është emruar kryetar I Nisma Socialdemokrate në Gjermani.Gërvalla,është humanist dhe biznismen i njohur në Gjermani.

Njofton Zyra për Informim

Nisma Socialdemokrate- Diasporë

