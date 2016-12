Bekim Fazliu i PDSH-së, sonte në Click Plus në Tv21 duke folur për qeverinë e ardhshme i tha Nevzat Bejtës se nëse BDI bën qeveri me LSDM-në, PDSH-ja do ia jep dy deptetutë asaj qeverie.

“Bëni me LSDM-në qeverinë ju japin dy deputetët e PDSH-së” u shpreh Fazliu.