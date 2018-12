Muhabije Fejzuli

Gjëja më e çuditshme gjatë organizimit, pastaj mbajtjes së PROTESTËS së studentëve, që veç studentë nuk mund të quhen, pasi që nuk duan të bëjnë studime, PO duan të japin thjesht provime, është se ato i përkrahën VEÇ disa profesorë universitar që janë vetë të korruptuar, që vetë kanë pas afera me studente, që vetë kanë kushtëzuar studentët me libra dhe skripta, dhe në fund të ditës dalin PRO protestës, kjo është hipokrizi… Dheeee shumë e çuditshme.

P. S. O profa të dashur, kundër kujt po i nxisnit ju ato studentë, se këtë nuk e kemi të qartë?!! Më e keqja është se mund të digjet ndonjë profesor që me shumë ndershmëri e bën punën e vet, se ai që është mësuar të shitet, shumë kollaj do gjindet në këtë situatë AMA kur kombinojnë profa të tillë me studentë të paditur dhe injorantë ky lloj përsheshi gatuhet në fund.

