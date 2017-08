Fëmijët me nevoja të veçanta, tërhiqen tendat para Kuvendit të Maqedonisë

Prindërit dhe fëmijët me nevoja të posaçme të cilët për tre ditë me radhë kanë qëndruar në tenda përpara Kuvendit, sot i tërhoqën ato për tu rikthyer përsëri në shtator.

Përmes kësaj forme, ata kërkojnë që të bëhen ndryshime ligjore në ligjin për mbrojtje Sociale, atë Shëndetësor dhe në ligjin për arsim, të cilat ndryshime do të siguronin jetë më të mirë për fëmijët e tyre.

Kjo është hera e pestë me radhë që këta fëmijë bashkë me prindërit e tyre qëndrojnë nga tre ditë para Kuvendit. Deri më tani përveç ministrisë së Punës Sociale, nga resorët tjera nuk ka pasur hapa konkret lidhur me kërkesat e këtyre personave.

Ministrja për Punë dhe Politikë Sociale, Mila Carovska, informoi se janë duke u bërë ndryshime në Ligjin për mbrojtje sociale përmes së cilave do të ketë përmirësim të të drejtave dhe kualitetit jetësor të personave me aftësi të veçanta.