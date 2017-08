Femrat zvicerane tërhiqen nga meshkujt shqiptar, thonë statistikat

Statistikat tregojnë se 2 nga 5 zviceranë kanë partnerë të huaj. Martesat mes personave me kombësi të ndryshme janë rezultat i ndryshimeve politike, ekonomike dhe sociale ku kanë ndikuar edhe rritja e dixhitalizimit.

Me rritjen e globalizimit po rriten edhe martesat e njohura si “dykëmbëshe” edhe në Zvicër. Në vitet ‘80 përqindja e martesave mes zviceranëve dhe zviceraneve ka qenë 70 %. Sot kjo shifër ka rënë në 48 %.

Martesat binacionale lidhen më shpesh në qytetet e mëdha, sesa në zonat rurale, për shkak se të huajt më shumë kanë tendencë të vendosen nëpër qendra më të mëdha sesa në fshatra.

Martesat dykombëshe janë rritur dukshëm në 15 vitet e fundit. Shkalla e divorcit në Zvicër ka pasur ngritje të madhe që nga viti 2000.

Statistikat tregojnë se divorcet janë në masë përafërsisht të njëjtë si në mes zviceranëve, ashtu edhe me të huaj.

“Blick” jep edhe disa shembuj me rrëfime mbi martesat në mes zviceraneve dhe të huajve.

Sipas statistikave, femrat zvicerane preferojnë më shumë meshkujt italianë, kurse preferenca për shqiptarët është në vendin e dytë, ndërsa me serbo-malazezët në vendin e tretë.

Pastaj vijnë martesat me meshkuj nga Maqedonia, Kroacia, Gjermania, Tunizia, Maroku, Turqia dhe Franca.

Ndërkohë, meshkujt zviceranë preferojnë më së shumti martesat me femrat nga Gjermania, duke u pasuar nga femrat nga Kroacia, Shqipëria, Serbia-Mali i Zi, Maqedonia, Brazili, Tailanda, Maroku, Rusia dhe Ukraina.