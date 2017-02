Femrave më së shumti u pëlqejnë këta meshkuj

Femrave iu pëlqejnë me të vërtetë meshkujt me pamje të errët, të nervozuar të cilët janë të tërbuar, ose të rrezikshëm, thuhet sipas një studimi.

Prej Xhejms Bondit e deri tek personazhet e tjera mashkullore që shfaqin meshkujt e rrezikshëm, femrat tërhiqen shumë nga karakteristikat e tyre të fytyrës, thonë psikologët.

Meshkujt që kanë tipare të fytyrës që i bëjnë ata të duken të rrezikshëm dhe të errët, pëlqehen më shumë nga femrat, thuhet sipas studimit të publikuar në revistën ‘Evolucioni dhe Sjellja Njerëzore’, transmeton Gazeta Express.

Dhe femrat të cilat dëshirojnë të krijojnë jetë me një mashkull, të bëjnë fëmijë me të, parapëlqejnë që mashkulli i tyre të jetë i këtillë, për shkak se kjo për to paraqet gjene të forta dhe gjendje të fortë mentale.

Ekspertët nga Universiteti i Liverpulit treguan se 2,300 femra pjesëmarrëse në studimin e tyre thanë se i pëlqejnë më shumë meshkujt e tillë. /Gazeta Express