Fenerbahce prezantoi yllin e ri, Elif Elmas (FOTO+VIDEO)

Elif Elmas, supertalenti i Maqedonisë në futboll, sot edhe zyrtarisht është prezantuar si përforcim i ri i gjigantit turk, Fenerbahce.

“Fenerbahce është klub i madh dhe unë jam i lumtur që jam pjesë e tij. Nuk kam menduar aspak kur më erdhi oferta ti bashkohem Fenerbahces. Familja ime, por edhe shumë shokë të mi bëjnë tifo për këtë klub, dhe për mua është një plotësim ëndrre. Shpresoj se do të arrij të fitoj besimin, ndonëse e di se në ekip ka shumë lojtarë me përvojë dhe cilësorë. Nuk është problem që do të pres deri në janar, sepse do të kem mundësi të adaptohem edhe më mirë në futbollin turk. Dëshiroj të përshëndes shokun tim të mirë, Pero Antic, që ka luajtur rol të madh në ardhjen time”, tha Elmas, pas prezantimit. /lajm