Me ftesë të UEFA-së, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev dhe kryetari i Parlamentit, Talat Xhaferi, mbrëmë morën pjesë në solemnitetin me mysafirë të lartë, me rastin e spektaklit futbollistik Super Kupa e UEFA-s.

Në këtë mbrëmje ka qenë edhe kryetari i UEFA-s, Aleksandar Ceferin, si dhe trajneri legjendar i Manchester United, Alex Ferguson. Siç mund të shihni në foto, Ferguson pi birrë, kurse Zaev dhe Xhaferi shampanjë.