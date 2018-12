Fermerët nuk janë të mbrojtur, as nuk janë të arsimuar dhe trajnuar mjaftueshëm për t’u përballur me sfidat dhe rreziqet në punët e tokës bujqësore. Nevojitet më shumë edukim por edhe përpjekjet e institucioneve, konstatojnë nga shoqata “Punëtor i denjë” të cilët e përfunduan projektin gjashtëmujor me titull “Kulturë parandaluese për sigurinë dhe shëndetin në punë të fermerëve në Prilep dhe rajonin e Pellagonisë”.

Sipas Shoqatës, më shpesh ndodh abuzimi me punën e fëmijëve, trajtimin dhe aksidentet me mekanizmin bujqësor dhe është në pyetje roli i grave në bujqësi. Statistikat tregojnë se nga viti 2013 deri në 2017, 48 fëmijë u janë lënduar nga aksidente me traktor, dy prej të cilëve kanë humbur jetën. Në këtë periudhë.

Fermerët nuk janë të arsimuar dhe nuk ka inspektim të situatës në terren, tha Dejan Stargoski nga shoqata e medias “Infokompas”, i cili ka kryer hulumtime në terren në rajonin e Prilepit-Pellagonisë.

“Disa fermerë plotësojnë, dhe me vetëdije menaxhojnë makineri të paplota. Përveç kësaj, nuk ka trajnime apo mbështetje për menaxhimin e mekanizimit bujqësor në Maqedoni. Këtë e kishim në ish-Jugosllavi. Për zbatimin jo të plotë të masave të sigurisë, shumica e përgjegjësisë bie edhe mbi institucionet, dhe duket se pasi kooperativat bujqësore kanë vdekur, pothuajse i gjithë sektori është lënë vetë. Fermerët nuk janë të detyruar të bëjnë kontrolle shëndetësore, kështu që institucionet nuk kanë njohuri për lëndimet, sëmundjet, sëmundjet e fermerëve. Inspektorati i Punës nuk bën kontrolle se kush kultivon tokën bujqësore, në çfarë mënyre, cilat janë kushtet”, tha Shtargoski.