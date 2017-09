Festë për shqiptarët, më në fund lirohet Ballist Morina

Ballisti, tifozi kuq e zi, Ismail Morina, tashmë është i lirisë, sipas vendimit të marrë nga Qeveria kroate tashmë, bëjnë të ditura burime tona

Lajmi për vendimin për lirimin e Ballistit tashmë është marrë dhe me këtë vendim është njohur edhe familja e Ballistit, bën të ditur ky burim i gazetës, që po ashtu ka qenë i përfshirë për të ndihmuar në lirimin e tij, madje një nga figurat kyqe, por që nuk dëshiron për shkak të funksionit ta bëjë publik identitetin e tij.

Sipas këtij autoriteti, meritat për lirimin e Ballistit i ka Presidentja kroate Kolinda Grabar, dhe po ashtu e punës së përbashkët me autoritete të Qeverisë kroate, në mënyrë që raportet e shkëlqyera shqiptaro-kroate të mos cenoheshin.

Miq të Ballistit kanë ndërhyrë edhe tek këshilltari për siguri i Presidentes kroate, dhe se për këtë vendim pozitiv duhet falënderuar edhe Ministrinë e Drejtësisë të Kroacisë.

Sipas këtij autoriteti, madje, që me rastin e arrestimit të Ballistit, në takimin me autoritetet kroate, i qe premtuar se nuk do ti dorëzohej Serbisë, Ballisti.

Kështu që nesër ai pritet ti dorëzohet Shqipërisë, dhe se nuk ka probleme ligjore nga Kroacia. ALBANEWS.ch

Kuvendi i Gjilanit miratoi emrimin e rrugës: “Mërgimtarët e Gjilanit” në shenjë nderimi e falënderimi për kontributin e juaj për Lirinë, Pavarësin dhe Republikën! #Mirësevini n’shpi!