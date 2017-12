“Festival i korruptuar dhe komunist, na pyetën me kë parti jemi”, këngëtari shpërthen nga festivalit (FOTO)

Si në çdo festival edhe ky i fundvitit në RTSH nuk ka kaluar pa kontestime nga konkurrentët e këtij edicioni.

E bënë me Këngën Magjike dhe po kështu edhe në Festivalin e Fundvitit. Fjala është për vëllezërit korçarë, Endri dhe Stefi, të cilët nuk u kualifikuan në natën finale.

Vëllezërit korçarë e kanë kujtuar këtë festival të korruptuar dhe komunist.

Statusi i plotë i Stefi Priftit në Facebook:

Signiori e signiorita . Te dashur miq , shoke , shoqe , te aferm , te larget , fansat tane . Thashe ti injoroja fare keta komunistet e Tvsh , por smund te ri une pa ju dhene nje pergjigje dhe urim .

Kishim vite qe nuk shkonim tek ky fest i koruptuar , por menduam se bene shume buje neper mediat qe gjithcka ka ndryshuar . Aspak nuk ka ndryshuar asgje , pervecse eshte bere me e kamufluar dhe me mafioze ne dukje , por ne te vertete nga njerez qe drejtojne kete Tv , qe nuk jane askushi por vetem veglat e atyre qe i kane vene ne pune dhe barazohen ne 2 lekshat . Nje dinasti intrigantesh prej vite vite te tera . E morem vesh te verteten dhe sic jemi ne , nuk i lejojme keto gjera dhe filluam te thoshim te verteten neper media tv , radio etj .

Pervec te tjerash pyetje , nje gazetare , na pyeste , cfar bindje politike keni , me ke parti jeni dmth. Imagjinoni o njerez . Po ne kemi ardhur per te kenduar i thame , jo te flasim per politike . Eshte me detyrim me tha . O zot i madh , a mund te ekzistojne keto gjera kaq te shemtuara ne ndonje vend tjeter . Ju mund ta merni me nend pergjigjen time . Asaj i thashe shume gjera te tjera , nuk e di se cfar ka nxjere ne tv , se ishte me regjistrim . Une jam me te gjithe popullin dhe me gjith partite qe kujdesen per te miren e ketij vendi . Kalojme ne tjeter , si mund vazhdojne akoma me pa piken e turpit , ka aty 4 a me shume kenge , te cilet jane dirigjentet e fest , drejtus orkesrte fest, kompozitore qe punojne gjith vitin aty .

Po a ka mundesi qe kenget e tyre te hiqen jo . Skam asgje me keta por me drejtusit e tv . Ata hoqen kengen dhe mesazhin me realist te momentit . 1 . Jane shume te paaffe te kuptojne madheshtine e muzikes , ngaterojne artin me politikn , shume te vegjel ne shpirt dhe 2 leksha . Ish drejtoret e Top canel , kane mare persiper kete tv .

Aty pa ditur se di kishin prurje dhe artiste te tjere , bene paktin me mikun tone Eugenin . Na zbuan ne me grusht te rende ,per te qene vet ali vet kadi . Juria eshte si gjithmone teoria e top festit , qe juria ishte nje loder e ktyre dhe ne fund dergonin zarfin e tyre , kshu eshte edhe ktu ku morendrejtimin keta njerez intrigante. Urimi im per ta. Vatrat e pornov.”