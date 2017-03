Fetai:PSG-ja u eliminua me fajin e vet, jo me fajin e gjyqtarëve

Menaxheri dhe njohësi i mirë i lojës së futbollit, Nadi Fetai ka komentuar ndeshjen e mbrëmshme mes Barcelonës dhe PSG-së 6-1, në ndeshjen e kthimit të tetës së finales të ligës së kampionëve. Sipas tij, PSG-ja është vetfajtore për elimiminim dhe jo arbitrat. Ja analiza e tij:

Barcelona-PSG ishte një ndeshje fantastike. Që nga fillimi u paralajmërua se do të jetë një ndeshje shumë interesante, me shumë emocione. Barcelona krijoi epërsi prej tre golash, duke paralajmëruar përmbysjen e rezultatit nga ndeshja e parë në Paris. Më pas goli i Cavanit për 3-1 vuri në dilemë vazhdimin e ndeshjes. Mirëpo, më pas ndodhi një kthesë krejt ndryshe e rezutatit në favor të Barcelonës. Për mua ishte e cuditshme se loja e PSG-së.

Si mundet një ndeshje e këtij niveli të merret me një neglizhencë të tillë. Parisienët as që kishin menduar se munden të eliminohen nga kjo garë. Të pranosh gjashtë gola në një ndeshje të tillë dhe të kërkosh fajn diku tjetër është e palogjikshme. Ata e patën fatin në duart e tyre, por nuk atritën ta ruajnë, apo ta mbrojnë. PSG sikur nuk ia dinin vlerën e vërtetë suksesit të kësaj sfide, duke ia dhuruar Barcelonës këtë fitore, edhe atë me një cmim të lirë. Barcelona kishte studiuar cdo situatë të kundërshtarit dhe ishin përgatitur maksimalisht në të gjitha drejtimet, madje edhe bllokimin e Messit nga mbrojtja mysafire. Prandaj në skenë dolën Neyamr dhe Suarez, të cilët kanë merita për përmbysjen e rezultatit. E them se Barcelona e meritoi kualifikimin me plotkuptimin e fjalës. Për PSG-në ky eliminim është një leksion i mirë. Ata u eliminuan me fajin e vet dhe jo me fajin e gjyqtarëve.