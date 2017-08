Fevziu “ia dh**t” Bleonës/ Ajo i bën deklaratë në Instagram, përgjigja ia “thyen zemrën” (FOTO)

Gazetari Blendi Fevziu është shumë aktiv në rrjetin social Instagram dhe poston shpesh foto nga vendet që viziton.

Ai ndodhet në Mikonos së bashku me familjen e tij dhe ka patur poshtë fotos së postuar atje një dialog të shkurtër me këngëtaren Bleona Qerreti. Siç duket Bleona ka patur në mendje të vizitojë të njëjtin destinacion si Fevziu dhe kështu të takoheshin së bashku atje. familjen e tij dhe ka patur poshtë fotos së postuar atje një dialog të shkurtër me këngëtaren Bleona Qerreti. Siç duket Bleona ka patur në mendje të vizitojë të njëjtin destinacion si Fevziu dhe kështu të takoheshin së bashku atje. KLIKONI me poshte per t’i parë fotot: