FFM-ja siguroi të holla për rinovimet e stadiumeve në Koçani e Turnovë

Federata e futbollit të Maqedonisë (FFM) ka siguruar mjetet për rikonstruimin e stadiumeve në Turnovë, stadiumin e qytetit “Nikola Mantov” në Kocani dhe terreneve të shumta që kanë pasur dëme nga përmbytjet.

Sekretari i përgjithshëm i FFM-së, Filip Popovski, sqaroi se UEFA dhe FIFA me kohë janë njoftuar me dëmet që shkaktuan përmbytjet në vendin tonë, kurse UEFA dhe FIFA në bashkëpunim me FFM-në ndanë mjete për rinovimin e stadiumeve dhe terreneve.

“E kemi parë se dëmesh kanë shkaktuar përmbytjet dhe moti keq dhe më vjen mirë që UEFA ka sens, kurse FFM çdoherë do të ndihmojë bazën. Më me rëndësi është se në ato terrene sërish do të luhet futboll. Pasi kemi parë gjendjen e stadiumeve kemi bërë paraprojektin për ripërtrirje dhe jemi lajmëruar për mjete nga UEFA dhe FIFA. Janë mjetë që shërbejnë për sanimin e terreneve dhe stadiumeve “, deklaroi Filip Popovski.

Paralelisht, FFM në bashkëpunim me UEFA-n dhe FIFA-n po punon në projekte për rikonstruimin e terreneve të tjera sportive dhe stadiumeve të cilat kanë dëme nga përmbytjet.