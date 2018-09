FFM: Për vendin e parë në grup, 350.000 euro shpërblim

Maqedonia sot luan ndeshjen e parë në garën e re të UEFAs, Liga e Kombeve, përballë Gjibraltarit modest, në fushën e këtyre të fundit.

Në rast se kuqeverdhët do të fitojnë vendin e parë më grup, atëherë do të shpërblehen me 350.000 euro, premio që ka ndarë FFM për lojtarët.

Bëhet fjalë për një shumë rekorde që federata e jep si shpërblim për ekipin përfaqësues.

Liga e Kombeve është mundësi e madhe që Maqedonia të kualifikohet në Euro 2020. Nëse zënë vendin e parë në grup, atëherë do të hyjnë në play-off të zonës “D” dhe me tre fituesit do të luajnë në gjysmëfnale dhe finale për një vend të KE.

Gjibraltari-Maqedonia do të luhet sot (e enjte) në stadiumin Viktoria me fillim prej orës 20:45.