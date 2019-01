Thirrja e Fifit kundër bulizmit Filloreta Raçi – Fifi është njëra nga rep-artistet më të njohura kosovare. Për nga natyra, Fifi duket mjaft e guximshme dhe në shumë raste deklarohet edhe për atë çka i pengon, e kjo ndikoi që ajo të jetë mjaft e dashur për publikun. Si shumica e artistëve, edhe Fifi ka qenë pre e ngacmimeve, por kjo gjë vetëm e motivon atë të vazhdojë përpara dhe të ketë edhe më shumë vetëbesim, shkruan rtv21.tv Fifi ka shkruar një postim në Instagram, me një mesazh kundër bulizmit, pre e të cilit ishte edhe ajo. “I AM BEAUTIFUL. Ju pershendes krejt juve qe mkeni nis mesazhe te llojit .. “je si lop, je shume e trashë, je vesh shume wlleck, je shume e shemtut , je shume kshtu je shume ashtu “ .. Mbase SOT MUND TE BEJ ZHURME KJO THIRRJA IME KUNDER BULLIZMIT ..( me besoni qe nuk osht veq per mu dmth ) .. YES NANUSHA , Jam shume e bukur , ndihem e bukur dhe ndihem e veqante .. NATEN “, është postimi i Fifit. “Psikopatja jote” është projekti i fundit i Filloreta Raçit – Fifit, që erdhi në bashkëpunim me Mc Kreshën. Ky projekt deri më tani arriti mbi 12 milionë klikime dhe siguroi vendin e tretë në Festivalin Muzikor “Kënga Magjike”./21Media

