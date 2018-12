Mungesa serioze e kuadrit për shkak të politikave të cilat janë zbatuar këto vite kanë rezultuar me atë që tani të kemi deficit serioz. Tashmë kemi filluar plotësojmë numrin e të punësuarve. Kemi problem me numrin e specializimeve për shkak të mungesës së mentorëve. Gjithkund nëpër Maqedoni të punësuar me numër të madh të mjekësve dhe infermiere dhe numri i tyre nga fillimi i vitit, e deri më tani, është rreth 2,300. Shpallëm 250 specializime, më kritike ishte me specializimet në pediatri dhe anestiziologji për shkak të mungesës së mentorëve. Bëjmë gjithçka çfarë mundemi që ta përfocojmë sistemin.

Këtë sot e deklaroi ministri i Shëndetësisë Venko Filiççe, i cili tha se mungesa e shumë punëve në sistemin shëndetësor, për shkak kësaj që nuk munden menjëherë ta bëjnë.

“Megjithatë, do të thoja se kemi bërë një hap shumë serioz përpara për shkak të kësaj që pranuam një numër serioz të madh të njerëzve. Asnjëherë në sistemin shëndetësor në përgjithësi në të gjitha nivelet nuk janë pranuar aq njerëz. Më shumë mjekë dhe infermiere, dhe diçka më pak në administratë. Kemi plotësim të pajisjes”, tha Filipçe pas konferencës për shtyp në Klinikën për Sëmundje të Fëmijëve.

Theksoi se kanë filluar atje ku ka qenë më kritike dhe ku kanë qenë më të këqija rezultatet, ndërsa kjo ka qenë Klinika për Gjinekologji dhe Kujdes Intensiv në Klinikën e Fëmijëve….

Drejtoresha e Klinikës për Sëmundje të Fëmijëve, Katarina Stavriq tha se Qendra Urgjente në Klinikë tre vjet nuk funksionin dhe për shkak të mungesës së kuadrit nuk janë në gjendje ta lëshojnë në fuksion. Atëherë kur do të kemi edhe specialistë për pediatri dhe kuadër të mesëm mjekësor, theksoi, do ta lëshojmë në funksion.