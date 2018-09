Fillimi i vitit shkollor: Afrim Gashi uron arsimtarët duke shpresuar në rezultate pozitive, dhe suksese me nxënësit

Sot është dita e parë e shkollës për të gjithë nxënësit në vendin tonë. Me këtë rast, nuk kanë munguar as uratat drejtuar mësimdhënësve, prindërve po edhe nxënësve. Uratave i është bashkangjitur edhe kryetari i Lëvizjes BESA, Afrim Gashi, i cili në faqen e personale në facebook, i’u është drejtuar të gjithë arsimtarëve dhe I’u ka uruar vit të mbarë shkollor, për suksese dhe rezultate me nxënësit tuaj, dua t’ju them edhe se detyra juaj nuk është vetëm ofrimi i informacioneve të nevojshme për nxënësit tuaj.

Ky është urimi i plotë i kryetarit të Lëvizjes BESA, Afrim Gashi.

“Kjo është një detyrë misionarike, që të gjithë neve na bën ta ndjejmë pafuqinë e fjalëve për të shprehur falënderimin dhe ngazëllimin tonë për punën tuaj vetëmohuese. Ne ju detyrohemi dhe ju mbetemi borxh gjithnjë!

Ndërkaq ju, të dashur nxënës, që sot ia keni nisur shkollës me shumë dilema për të ardhmen tuaj, dëshiroj t’ju them se ju jeni ushtarët e suksesit tonë të ardhshëm si komb dhe si shoqëri. Ne shpresojmë se ju do të jeni ambasadorët tanë më të mirë në të ardhmen. Ne dhe prindërit tuaj duam që nesër të mburremi me ju dhe me suksesin tuaj! Dijeni se nuk ka falënderim më të madh për një prind sesa suksesi i fëmijës së tij.

Nisur nga kjo, duke u gjendur në këtë ditë të rëndësishme, ndërsa duke qenë përfaqësues të popullit, dëshiroj t’ju them se, përkundër shqetësimeve dhe problemeve me të cilat përballemi si komb, si shtet dhe si shoqëri, angazhimi jonë për arsim cilësor mbetet prioritet i joni i lartë dhe ne mendojmë se nuk ka investim tjetër më të mirë në një shtet sesa arsimi. Vetëm investimi në arsim është e sigurt se sjell përfitime. Prandaj, nëse ne jemi shkaktarë që dikujt t’ia ndriçojmë këtë rrugë, do të konsiderojmë se e kemi kryer me dinjitet misionin tonë.

Urime viti i ri shkollor. Suksese dhe mbarësi!”, ka shkruar Afrim Gashi. Kryetar i Lëvizjes BESA