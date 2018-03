Filloi ndërtimi i murit mbrojtës në hyrje të fshatit Reçan

Kushtet e volitshme atmosferike, mundësuan që të fillojë ndërtimi I murit mbajtës përskaj rrugës në

hyrje të fshatit Reçan, ku si pasojë e reshjeve intensive erdhi deri te rrëshqitja e tokës dhe rrezikohej

që të shembej rruga dhe të dëmtonte shtëpitë rreth rrugës.

Dje gjatë gjithë ditës, por edhe në orët e vona të natës, është punuar intensivisht në përgatitjen e

terrenit, si dhe hapjen e rrugës alternative për në qytet, ndërsa sot ka filluar edhe ndërtimi i murit

mbrojtës .

Pjesa e paasfaltuar e rrugës që çon prej fshatit deri në Gurëthyesen në magjistralen Gostivar-Kërçovë

është zgjeruar dhe është niveluar, duke bërë të mundshëm qarkullimin e papenguar të automjeteve

në dy kahe, që nënkupton se përderisa zgjasin punimet ndërtimore, do të mund të shërbejë si rrugë

alternative për në qytet. Mirëpo, realizuesi i punimeve zotohet se do të bëjë ç’mos që megjithatë

edhe rruga kryesore të jetë e qarkullueshme.

Megjithëse bëhet fjalë për një projekt realizimi i të cilit kërkon shumë punë dhe kohë, pritet që me

angazhim maksimal, me punë intensive dhe me orar të zgjatur, punimet të përfundojnë Brenda katërpesë

ditëve.