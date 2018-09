Fillon investimi turk në Shkup në vlerë 250 milionë euro

Pas stagnimit gjashtëvjeçar dhe pritje për lejet e nevojshme, kompania turke Limak Holding sot paralajmëroi se fillon me ndërtimin e kompleksit multifunksional afaristo-rezidencial “Diamond Skopje”, që do të ketë për qëllim ta lidhë simbolin e qytetit – Stacionin e vjetër hekurudhor me nevojat dhe praktikat moderne të qytetarëve të Shkupit. Në kuadër të projektit është edhe ndërtimi i rrugës nëntokësore.

Limak Holding e paralajmëroi këtë projekt që në vitin 2012, mirëpo kishte ngecje viteve të kaluara, kur qytetin e Shkupit e qeveriste koalicioni VMRO-BDI. Me ndryshimin e pushtetit, gjërat kanë lëvizur.

“Vonesa e realizimit të projektit në Shkupi është për shkak se nuk mundeshim t’i marrim lejet e nevojshme, por tani kjo ëhstë tejkaluar dhe fillojmë me realizimin”, deklaroi në solemnitetin e sotëm Serdar Baxhaksiz, njëri nga drejtorët e holdingut.

Kryetari i komunës së Shkupit, Petre Shilegov, konfirmoi se Holdingu i posedon tani të gjitha lejet e nevojshme.

“Projektin e gjeta në fazë ideore dhe me intensifikimin e punëve të administratës së qytetit arritëm për disa muaj t’i përgatisim dhe t’i japim të gjitha dokumentet për projektin, i cili duhet ta revitalizojë dhe rikonstruojë këtë pjesë të qytetit”, tha Shilegov.



Sipas kryeministrit Zoran Zaev, i cili prezantoi në fillimin zyrtar të projektit, kompleksi multifunksional do ta ndryshojë qytetin për të mirë, por edhe do ta përmirësojë shkëmbimin tregtar me Turqinë.

“Tuneli që do të ndërtohet do të jetë rrugë dykahëshe me gjashtë korsi me gjatësi prej 800 metrave dhe do ta dislokojë bulevardin Maqedonia nën tokë dhe në masë të madhe do të kontribuojë për lehtësim të rrëmujës në trafik në Shkup”, theksoi Zaev, transmeton Gazeta Lajm.

Sipërfaqja e projektit do të jetë 325.000 metra katrorë, kurse i tërë investimi vlerësohet në 250 milionë euro. Numri i përgjithshëm i të punësuarëve pas ndërtimit të objektit do të jetë 1.500 persona. Punët në këtë kompleks pritet të përfundojnë për 22 muaj.

