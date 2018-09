Filmi skandaloz është pasojë e politikave të DUI-t në Kulturë

Bdi dhe filmi i tyre

Ne lidhje me filmin skandaloz finansuar nga agjensioni i filmit,ku ne menyre te paskrupullt degradohet emblema,gjaku i deshmorëve dhe UÇK,nuk duhet t’a kerkojme fajin dike tjeter ,pervec se te ata qe thirren ne emrin e kesaj embleme,dhe kjo adrese eshte BDI.

Qysh para disa viteve kisha paralajmeruar per mungesen e anetareve shqiptare ,qofte ne keshillin e jashtem apo te brendshem ne agjensionin e filmit.Por i kuptoj edhe keta te shkretë te Bdi-se,meqe kultura dhe Bdi jane larg njera tjetres.Tani pasojat po i shohim me filmin skandaloz ne mbeshtetje te agjensionit te filmit.

Vmro kishte kontroll cfar po pergaditet dhe finansohet,Bdi merreshte me tenderizem.

Prandaj po u drejtohem me sinqeritetin me te madh ushtareve te UCK-se,kerkojeni fajin tek “kryeplaku” Ali Ahmeti .Ai shpeshhere dine me mjeshtri te distancohet kinse nuk dine se cfar po ndodh me kuadrot e tij,por ne fakt eshte i informuar per cdo gje.

Kerkoni llogari nga Ali Ahmeti./Ylber Murtezi

