Fitore me KO që në raundet e parë, ja plani i Joshua për të mundur Povetkin

Anthony Joshua shpreson në një fitore të shpejtë ndaj Alexander Povetkin, në duelin që dy boksierët e peshës së rëndë do të zhvillojnë më 22 shtator në stadiumin “Wembley” të Londrës. Boksieri britanik është i pamposhtur në karrierën e tij (21 fitore) dhe kërkon ta ruajë këtë rekord edhe pas kësaj sfide, ku do të mbrojë titujt e kategorive IBF, WBA dhe WBO.

Kampioni i botës është gati për duelin që do të zhvillojë pas disa ditësh para fansave të tij, i bindur se plani që ka përgatitur për këtë sfidë do të jetë i suksesshëm. “Jam paksa i lodhur, por kjo është normale pas dis qindra raundeve stërvitore që kam zhvilluar kohët e fundit në ring. Kam dhënë mijëra grushte, por ky është sporti ynë. Unë nuk i numëroj stërvitjet, raundet apo me kë përballem në ring. Unë përgatitem për të qenë gati fizikisht e mendërisht për këtë sfidë”, tha Joshua.

“Jam përgatitur mirë, përballë kam një rival të fortë dhe me përvojë, por kam një plan për ta zbatuar gjatë kësaj sfidë. Por ky është një sport ku një grusht i vetëm mund të ndryshojë fatin e një sfide. Povetkin ka një grusht të fuqishëm, është mëngjerash, ka shumë fitore me KO, ndaj për mua është e më e vështirë. Por e di se si mund ta mposht, madje synoj një fitore të shpejtë, me KO që në raundet e parë. Më shumë rëndësi ka fitorja dhe përvoja që kam nga dueli me Klitschko do të më shërbejë në këtë përballje”, u shpreh Anthony Joshua.