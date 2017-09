Fjalët e nënës së Getoarit prekin reperin dhe Marina Vjollcën! (Foto)

Përmes një dedikimi mjaft të ngrohtë mamaja e Getoar Selimit, Florija ka shprehur dashurinë e saj për dy djemtë dhe gjithashtu për nusen e Marinën, e cila për të është si vajza që nuk ka patur.

Urimin Florija e ka bërë në Instagram duke publikuar foto nga momentet më të bukura të dasmës, shkruan Express.

“Ndjenjë e pa harrueshme poashtu e papërshkruar e shtune 10 shtator i Falenderohem Zotit që kam dy djemet që me plotson dhe me vlersojn, kam një nuse @marina_vjollca qe me plotësoj vajzën qe nuk e kisha deri sot FALENDEROHEM të gjithëve që moren pjesë në ahengun tonë familjar I pa harruar ,”-përfundon nëna e Getoarit.

Gjithashtu ky postim është komentuar edhe nga çifti duke i shprehur dashurinë dhe mirënjohjen Florijes.