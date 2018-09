Fjalimi i fuqishëm i Albin Kurtit përpara 50.000 protestuesve

Fjalimi në protestën e 29 shtatorit

Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës,

E dashura rini, se pa Ty nuk ka ardhmëri,

Të nderuar bashkatdhetarë, që dikur e financuat luftën çlirimtare e tash po e financoni paqen sociale,

Të nderuara gra dhe vajza, që çdo diskriminim dyfishohet te Ju,

Të nderuar veteranë, invalidë, familje dëshmorësh, martirësh e të pagjeturish, që keni paguar gjithë çmimin e shtrenjtë të çlirimit tonë të shenjtë,

Të nderuar deputetë të Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, Korab Sejdiu e Haxhi Avdyli,

Zonja dhe zotërinj, motra e vëllezër,

Të nderuar të pranishëm,

Ju falemnderit që jemi mbledhur sot këtu, në këtë protestë paqësore, pa dallim moshe, gjinie dhe prejardhjeje, pa dallim feje, etnie dhe partie.

Ne jemi të zemëruar si rrallëherë më parë, por edhe jemi të bashkuar e me shpresë si rrallëherë më parë.

Pavarësia e Kosovës është dashur të jetë pavarësi e shtetit për hir të qytetarit e jo pavarësi e pushtetit kundër qytetarit. Pavarësia është dashur të jetë liri për qytetarët në shtet të zhvillimit, e jo liri për qeveritarët në uzurpimin e shtetit.

Qeveria po na rritet e shteti po na zvogëlohet. Prandaj, populli duhet të ngritet. Prandaj, populli s’duhet të nënshtrohet. Prandaj, ne jemi sot, këtu dhe bashkë.

Kosova është shtet i kapur. Çlirimi nga okupatori i huaj na u zëvendësua me zaptimin prej uzurpatorit tonë, i cili, po bashkëpunon ngushtë e pa ndërmjetësues me atë okupatorin e huaj.

Në Kosovë, ligj ka, por drejtësi nuk ka. Shkolla ka, por arsimim nuk ka. Spitale ka, por shërim nuk ka. Konkurse ka, por punë nuk ka. Zgjedhjet mbahen, por ndryshimet s’lejohen. Prej adoleshentëve e deri te prokurorët po përpiqen të ikin nga vendi.

Të dashur qytetarë,

Republika është në rrezik prandaj ne qytetarët jemi në shesh të Republikës e për Republikën. Ne jemi këtu, në shesh, sepse ata nuk duhet të jenë atje, në pushtet.

Me hajna, me hajna, nuk ka shtet!

Shumica e popullsisë tonë janë ose të varfër, ose të papunë, ose të dyja këto. E, kur je i varfër, sëmuresh (kollaj, sepse ushqehesh dobët dhe nuk ke banim e arsimim të duhur). E, kur sëmuresh, varfërohesh (shpejt, sepse kujdesi mjekësor e barnat janë shumë të shtrenjta). Mirëpo, edhe shumica e atyre që nuk janë as të varfër e as të papunë janë të pasigurtë për punën dhe jetesën e tyre. Gjithnjë e më vështirë e mbyllin muajin. Kuleta e qytetarëve tanë është bërë porsi qepa: kur e hap të detyron të qash.

E sikur skamja e korrupsioni e zhgënjimi të mos mjaftonin, na u shfaq ky Presidenti me kërkesën për ‘kompromis të dhimbshëm’. Jo për kompromis të dhimbshëm për Serbinë, por për Kosovën. E, nëse kufijtë korrigjohen me dhimbje për neve, atëherë ky nuk është korrigjim por gabim shtesë. Edhe korrigjim edhe dhimbje nuk ka! Duket që Presidenti po mundohet që t’i mbajë dy kunguj nën një sqetull, mirëpo kjo do të thotë se ai e ka edhe një kungull të tretë që e mban mbi qafë.

Të dashur qytetarë,

E megjithëkëto, kjo nuk është protestë e inatit tonë a urrejtjes ndaj dikujt, kjo është protestë e shqetësimit qytetar, e brengës kombëtare dhe e dashurisë njerëzore për vendin tonë. Aq shumë e duam Kosovën Republikë, aq shumë e duam Kosovën Lindore, aq shumë e duam bashkimin me Shqipërinë, saqë për asnjë kusht e në asnjë rrethanë nuk i nënshtrohemi një njeriu.

Kjo protestë, nuk është as për elektorat e as për vota. Në zgjedhje është pushteti në pyetje, por sot e kemi shtetin në pikëpyetje. Përmes Thaçit po na teston Vuçiqi. Andaj, le t’iu përgjigjemi të dyve: as Kosova nuk ndahet, as Kosova Lindore nuk ndahet; pavarësinë nuk e negociojmë, Serbisë borxh nuk i kemi, dhimbje të reja e kompromise të tjera nuk pranojmë.

Kjo protestë paqësore e madhështore është përgjigja jonë ndaj Thaçit e Vuçiqit e ndaj pazareve të tyre në kurriz të popullit tonë, të fëmijëve tanë dhe fëmijëve të Kosovës të cilët ende nuk kanë lindur, e prej të cilëve e kemi marrë hua të tashmen. Brezi ynë ka përgjegjësi për Kosovën e të ardhmes. Kurse ky President fajtor duhet t’i ngelet veçse të kaluarës.

Thaçi si President, duke i lëkundur e tundur kufijtë e Kosovës, duke thënë që Kosova i ka kufijtë e gabueshëm, Thaçi pra, e ka joshur Serbinë për territorin e Kosovës dhe i dha leje Vuçiqit që të vijë në Mitrovicë për ta ringjallur Milosheviqin, merreni me mend, duke e vlerësuar si ‘lider i madh’ me qëllime të mira e rezultate të këqija.

Thaçi si kryeministër, duke e lënë shtetin e Kosovës të dobët, me korrupsion e me papunësi, pa ushtri që na mbron e pa integrim me Shqipërinë, me arsimim të cekët e me spitale të leckosura, Thaçi pra, i cili asnjëherë për asnjë gjë nuk ia dha asnjë cent Luginës së Preshevës, e i cili fotografohet me Trumpin por e informon Medvedevin, tash i kërkon takim Putinit dhe shpreh gatishmëri për ta përdorur vendin tonë si monedhë për kusuritje.

Të nderuar të pranishëm të kësaj proteste madhështore,

Ne nuk pranojmë kthim në kohën e Rankoviqit. Ne nuk pranojmë që për 4 fshatra të Bujanocit dhe 7 fshatra të Preshevës maksimalisht, që së bashku bëjnë 85 kilometra katrorë më së shumti, të japim mbi një mijë kilometra katrorë në veri të Ibrit e ku i kemi Ujmanin, Trepçën dhe majën e lartë të Pançiqit.

Maja e Pançiqit na nevojitet sepse është kuotë e lartë strategjike dhe ushtarake për ta mbrojtur Republikën tonë. Ujmani na nevojitet për të ujitur tokat, arat tona, për bukën tonë. Ujmani na nevojitet për dritën që e marrim nga Kosova A dhe Kosova B. E, Trepça na nevojitet për zhvillimin tonë ekonomik sepse një vend pune i minatorit nëntokë i hap katër vende të reja e të tjera pune mbi tokë.

Nuk mund të bëjë zgjidhje ideale një President pa ideale dhe as marrëveshje historike një President që e ka shpërfillur historinë (edhe të krimeve të Serbisë në Kosovë edhe të shtypjes në Kosovë Lindore).

Këtij njeriu nuk duhet t’i nënshtrohet asnjëri, se lëre më populli. Ai pat premtuar ushtri për Kosovën, krijimin e 200 mijë vendeve të punës, anëtarësimin në UNESCO, në Këshillin e Evropës e në NATO, pat premtuar padi për Serbinë për gjenocidin në Kosovë dhe njohje të Kosovës nga Serbia dhe padi ndaj Dick Marty-t për shpifje ndaj UÇK-së, para 8 vjetëve pat premtuar liberalizim të vizave për 15 muaj, e para 5 vjetëve pat premtuar një miliard e gjysmë euro investime në Kosovë, e le të mos harrojmë se ka premtuar edhe formimin e komunave të Kodrës së Trimave, komunës së Hasit, së Kievës, së Hogoshtit, Zhegrës… e varësisht në cilin katund ka qëlluar kur ka mbajtur tubim. Thaçit nuk i beson askush. As Thaçi vetë nuk i beson Thaçit.

Ky president, kur u zgjodh, i kishte vetëm 71 vota në kuti, e këtu jemi një mijë herë më shumë se aq, jemi një mijë herë më shumë se aq me trupat e me shpirtërat tanë, fizikisht e mendërisht në shesh të Republikës. Ato 71 vota ai i pat marrur me policinë e Kuvendit që neve na nxori me dhunë nga ulëset e deputetëve, me policinë speciale që me dhunë i hoqi tendat nga sheshi, me policinë super speciale që vëzhgonte nga snajperët Kuvendin, dhe me policinë sekrete që frikësonte ose joshte deputetët për votat e tyre. Sot, më shumë se dy vjet e gjysmë më vonë, prej atyre 71 votave prej letre në kuti, ky president as shtatë vota nuk i ka më.

Të dashur qytetarë të Republikës,

Aventura e Thaçit duhet të ngelet siç është: personale dhe vetëm personale dhe vetëm e tij. Ai nuk ka as mandat e parime për bisedime, as platformë dhe ekip për nogociata.

Thaçi është njeri i nënshtruar. Ne nuk i nënshtrohemi atij. Një popull s’i nënshtrohet një njeriu. Ai është President në një këmbë. Vetëm kryeministri i cili është po ashtu vetëm në një këmbë po e mban në këmbë, në një këmbë, këtë President me një këmbë.

Plagët në Ballkan janë të hapura. Sytë dhe veshët e Presidentit janë të mbyllur. Gjashtë vjet negocioi në Bruksel me Serbinë por asnjëherë nuk e shtroi çështjen e borxhit të Serbisë ndaj nesh: prej të pagjeturve dhe krimeve e vuajtjeve e dëmeve të luftës e deri te Lugina e Preshevës ku shqiptarët trajtohen si qytetarë të rendit të dytë.

Kosova sot ka ngelur si koloni tregtare e Serbisë. Bashkimi ekonomik Kosovë – Shqipëri është i domosdoshëm. Kosova e Shqipëria duhet ta kenë TVSh-në e njëjtë dhe një vizion të përbashkët të ekonomisë prodhuese dhe një sistem të unifikuar doganor e fiskal. E jo vetëm mbledhje shterpe të dy qeverive që ngjajnë si parada civile fytyrash nga ekrani.

Të dashur qytetarë,

Populli ynë është i mirë, është bujar e i dashur. Ai nuk e meriton këtë President të keq dhe as keqqeverisjen e vartësve të tij. Prandaj, rinia e guximshme, profesionistët e ditur, mërgata atdhetare, intelektualët e ndershëm, qytetarët e mirë, gra e burra e pleq, duhet të bashkohen për Kosovë e për Shqipëri, për sovranitet e për integritet, për liri e demokraci e ardhmëri.

Ne kemi nevojë për qeverisje të re, të mirë e të drejtë, të ndershme e të guximshme. Një qeveri për një shtet të drejtë ku ligji na bashkon me barazi, për një shtet ku dobia për individin do të shtohet, begatia për familjen do të rritet kurse fitimi për ndërmarrësit do të ngritet.

Për një shtet me solidaritet midis të rinjve dhe të moshuarve si dhe midis brezit tonë dhe gjeneratave të ardhshme, gjë që nënkupton kujdes për ambientin, borxhin publik e arsimimin.

Kemi nevojë për zgjedhje të reja, të parakohshme, sepse jemi vonë. E ndërkohë, duhet të mësohemi se aktivitetet si tubimet e protestat, paqësore e demokratike, janë mënyra të qytetarit të Republikës. Në një vend me mjerim socio-ekonomik, me degradim politiko-institucional, si puna e vendit tonë, Kosovës, të gjithë duhet të brengosemi atëherë kur nuk ka protesta e jo atëherë kur ka protesta paqësore.

Të dashur pjesëmarrës të kësaj proteste,

Ne duhet të bashkëpunojmë sa më shumë me sa më shumë shtete e kombe të tjera, gjithnjë duke shikuar interesin tonë shtetëror si Kosovë e interesin kombëtar si shqiptarë.

Duhet të formojmë një Aleancë Ballkanike, me kroatët e bullgarët, me Sarajevën, Podgoricën e Shkupin, sepse pas grusht-shteteve të dështuara në Mal të Zi dhe në Maqedoni, Serbia synon t’i sulet Kosovës dhe Bosnje e Hercegovinës.

Neve na nevojitet një aleancë e gjerë dhe e thellë ushtarake me ShBA-të, partneritet i fuqishëm ekonomik me Gjermaninë. Me ShBA-të në NATO. Me Gjermaninë drejt anëtarësimit në BE. E me Shqipërinë drejt bashkimit kombëtar.

Ju falemnderit për këtë protestë pa flamuj partiakë.

Mirupafshim, së shpejti, në protestën e radhës.

Populli i bashkuar, ka për të fituar!

Ju falemnderit përzemërsisht, e mirupafshim.

Rroftë Kosova e rroftë Republika! Rroftë populli e rroftë shteti! Rroftë shoqëria dhe mbarë shqiptaria!