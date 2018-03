Flet për Lajm legjenda e politikës shqiptare Nevzat Halili: Mos të na mashtrojnë, shqipja nuk është zyrtarizuar! (Video)

Legjenda e politikës shqiptare në Maqedoni, Nevzat Halili, në një intervistë ekskluzive për Gazetën Lajm dhe Lajm.Tv, flet lidhur me zhvillimet aktuale politike në Maqedoni. Ai shpreh keqardhje që shqiptarët në Maqedoni edhe më tej kanë statusin e pakicës, kurse nuk pajtohet fare as me vlerësimet se gjuha shqipe është zyrtarizuar në Maqedoni. intervistën e plotë me kryetarin e parë të Partisë për Prosperitet Demokratik, Nevzat Halilin mund ta përcillni në videon më poshtë: