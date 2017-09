Flet shqiptari që u tha se donte ta bënte Papën mysliman: Doja t’i thosha se jo të gjithë jemi terroristë (Video)

Është mysliman dhe mediat italiane e akuzuan se donte te konvertonte Papën. Quhet Brendon dhe nuk duket as i ashpër dhe as i rrezikshëm.

I larguar që fëmijë nga Shqipëria së bashku me prindërit, ai u rikthye tek gjyshërit në moshën 22-vjeçare, sipas një vendimi të ministrit të Brendshëm italian, që urdhëroi deportimin e tij javën e shkuar nën dyshimin për ekstremizëm.

Por, Brendon Bardhi e konsideron veten një besimtar që u pa i dyshimtë nga autoritetet pas komenteve të tij në Facebook, që u konsideruan si simpati ndaj ISIS-it. Ndaj, thotë se iu drejtua Papës për t’i kërkuar ndihmë.

“Dola në mëngjes nga ora 5:00, me pak frikë dhe emocion.

Ndalova në një kishë, kërkova priftin e saj që të më bënte lidhje me Papën. Në momentin që ky person më pa me Kur’anin, mbeti shumë i trembur. Unë i buzëqeshja, ai më shihte me inat. U ndjeva shumë fajtor, edhe pse nuk isha. Mesazhi që doja t’i përcillja Papës ishte që jo të gjithë jemi njësoj, jo të gjithë jemi terroristë”, thotë ai.

Që nga kjo tentativë e muajit shkurt për të takuar Papën, Brendon është mbajtur në burg.

“Në ditën e parë që kam shkelur aty më konsideruan terrorist, që nuk isha. Çdo gjë që thosha nuk merrej për bazë”, tha ai. “Jam një djalë normal, që ka ndihmuar shumë persona. Mundohem t’i ndihmoj e jo t’i vras”, thotë 22-vjeçari.

Bardhi është personi i pestë që brenda pak kohësh dëbohet nga autoritetet italiane për të njëjtin motiv. Ai tani më shumë i frikësohet paragjykimeve dhe kërkon një shans të ketë një jetë normale.

“Kërkoj ndihmë, sepse edhe unë jam njeri i dobët. Më duhet një bazament, të kem një punë që të vazhdoj jetën time”, thotë Bardhi. /Top Channel/