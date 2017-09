Me flokët e kuqe të gjata, lëshuar mbi supe, ajo do të mund të aplikonte për filmin e Disney The Little Mermaid. Dhe Farrah Abraham mahniti plazhin e Greqisë, derisa u shfaq e veshur në bikini të kaltër, përcjell Bota sot.

Ish ylli i Teen Mom OG dukej e mahnitshme, derisa tregoi të pasmet seksi, këmbët e gjata dhe gjoksin shpërthyes. Ajo dukej vërtetë seksi në pozat provokuese që bënte./BS/