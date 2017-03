Formacioni, ja dilemat e De Biasit para Italisë

Xhani De Biazi është nga ata trajnerë që nuk i pëlqejnë aspak eksperimentet, aq më tepër kur bëhet fjalë për një ndeshje kaq delikate si ajo me Italinë. Mirëpo, këtë herë është i detyruar nga rrethanat dhe mungesat e shumta që ka Shqipëria për ndeshjen në Palermo. Dilema dhe pikëpyetje që do të kërkojnë analiza dhe diskutime të shumta për të arritur në zgjedhjet përfundimtare.

Nuk është një repart, por thuajse të gjithë me probleme me përjashtim të sulmit që duket se ka gjetur vazhdimësinë me Sadikun, i cili po shënon rregullisht me Luganon. Nga porta në mbrojtje dhe në mesfushë, formacioni i kësaj ndeshjeje bëhet një ekuacion me shumë të panjohura. Ekuacion, të cilit do t’i japë zgjidhje vetëm trajneri i Kombëtares.

Porta

Njëri ekspert dhe me eksperiencë, ndërsa tjetri i talentuar dhe premtim për të ardhmen. Kur vjen puna për Kombëtaren, thuajse janë të dy njëlloj sepse nuk u ka rënë rasti ta mbrojnë shpesh kuadratin. Kjo gjë i bën të barabartë, Alban Hoxhën dhe Tomas Strakoshën që, gjatë këtyre ditëve, do të punojnë fort për të fituar besimin e teknikut.

Mbrojtja

Në eliminatoret e Europianit të kaluar ishte reparti më i kolauduar dhe pa probleme, ndërsa ndaj Italisë qendra e mbrojtjes ka mungesa të mëdha. Mavraj dhe Gjimshiti nuk janë, ndërsa Ajeti ka pak minuta në këmbë me Torinon (me shumë mundësi do të jetë titullar).

Në këtë mënyrë, trajneri De Biazi duhet të vendosë për t’ia besuar vendin përkrah Ajetit njërit mes Allës dhe Veselit (dy qendërmbrojtës) ose të eksperimentojë me Kukelin dhe Xhakën. I pari e bëri rolin e mbrojtësit ndaj Zvicrës, kur Cana u largua me karton të kuq dhe nuk stonoi. Tani mbetet në dorën e tij, nëse e pranon sfidën për të mbuluar Belotin. Pjesa tjetër është Hysaj dhe Agolli, ndoshta të vetmit që e kanë vendin e sigurt.

Mesfusha

Nëse formacioni do të jetë 4-5-1, atëherë 3 lojtarët përpara mbrojtjes do të jenë thuajse të njëjtët, me Xhakën, Abrashin dhe Memushajn, por Basha është gjithashtu një kandidat potencial. Në të djathtë, Roshi dhe Lila janë gjithmonë në dyshim, me të parin më favorit për të qenë nga minuta e parë.

Problemi mbetet krahu i majtë, që përpara një edicioni mbulohej nga Lenjani. Këtë herë emrat janë të shumtë: Latifi, Grezda, Llullaku dhe Hyka. Por kujdes, këta lojtarë shohin më shumë nga sulmi dhe jo nga mbrojtja. Në këtë moment del në skenë emri i Alijit. Paç fat, Xhani!

GENTJAN ALINANI