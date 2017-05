Formimi i qeverisë, e zgjidhë përfundimisht krizën

Maqedonia do të dal nga kriza me ndihmën e faktorit ndërkombëtarë, me ndihmën e forcave progresive. Në asnjë mënyrë nuk duhet mos të kemi parasysh faktorin shqiptarë, i cili në këtë radhë dhe krejt këto ngjarje që ndodhin po sillet mirë, respektivisht po i përmbahet kërkesave të ndërkombëtarëve por edhe të qytetarëve dhe bashkë me forcat progresive dhe Zoran Zaev si mandatar, respektivisht nesër si kryeministër, me një përkrahje të fuqishme të ndërkombëtarëve, Maqedonia do të përshpejton hapat drejt integrimeve euroatlantike – IsmetRamadani, Këshilli Veri-atlantik i RM-së.