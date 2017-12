“Aleanca me Besë” është emërtimi që e ka bërë kryetari i Gostivarit Arben Taravari, fotografis ku është bashk me Isen Shabanin-kryetarin e komunës së Vrapçishtit, Albon Xhemailin-kryetarin e komunës së Bogovinës dhe Blerim Sejdiun-kryetarin e Komunës së Zhelinës, raporton portali “tetova1”.

Këtë fotografi sigurisht se nuk do ta pëlqejn aktivistët dhe funksionarët e BDI-së sepse kjo në atë foto janë 4 personat që fituan ndaj kandidatëve të BDIsë në zgjedhjet lokale. /tetova1/