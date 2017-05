FORUM PËR MAQEDONI DEMOKRATIKE

KUSH?

Ne jemi të gjithë ata që i përkasin komunitetetit të emigrantëve jopartiak dhe të orientuar drejt demokracisë. Një forum i atyre që vinë nga Republika e Maqedonisë, dhe atyre që identifikohen me të. Jemi një forum i hapur me synim për të gjeneruar dhe për të shkëmbyer qëndrime dhe ide që mbështesin një Maqedoni demokratike, të orientuar drejt qytetarëve dhe europiane.

Jemi të bashkuar nga rrënjët dhe idealet e njejta, pa marrë parasysh identitetet tona etnike. Ne respektojmë diversitetin. Shumë nga ne u larguam nga shteti ynë për të përmirësuar aftësitë tona, për të mësuar, për të përparuar karrierat tona, për të qënë pjesë e një bote më të gjërë, të mbështetemi në vetveten në profesionet apo bizneset tona, për të krijuar një jetë më të mirë për ne dhe familjet tona.

Shumë nga ne janë akoma shtetas të Republikës të Maqedonisë. Disa kanë lindur jashtë shtetit, por me afërsi ndaj Maqedonisë të rrënjosur nga prindërit, kusherirët ose paraardhësit tanë. Maqedonia nuk është profesioni ynë. Ne jemi ata që pyeten- ç’farë mund të bëjë unë për Maqedoninë?

Ç’FARË?

Ne duam ta shohim Maqedoninë si një shtet demokratik, progresiv dhe të begatë. Një shtet me një demokraci të shëndoshë dhe stabile që askush nuk mund ta abuzojë apo uzurpojë. Një shtet ku zyrtarët publik janë llogaridhënës dhe të zëvendësueshëm, që punojnë për të mirën e përgjithshme, dhe jo për interesat e tyre personale. Ku degët legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore të pushtetit janë me të vërtetë të ndara kurse mediat janë të lira. Ku religjioni dhe shteti nuk përzihen dhe ligjet vlejnë njejtë për të gjithë. Ku nuk ka diskriminim dhe të drejtat e njeriut janë të respektuara. Që Maqedonia të bëhet me të vërtetë një shtet që hec përpara dhe krijon një jetë më të mirë për të gjithë qytetarët e saj. Një Maqedoni e integruar plotësisht në strukturat dhe organizatat Euro-Atlantike, aty ku i takon të jetë.

PËRSE

Që të gjithë të bashkohemi. Të gjithë ne që nuk e shohim vetveten në retorikën etnocentriste dhe nacionaliste për Maqedoninë, retorikë me të cilën shpeshherë identifikohen emigrantët. Për të mbështetur dhe ushqyer vlerat dhe proceset demokratike në Maqedoni, vlera të cilat janë norma në shtetet ku jetojmë dhe me të cilat jemi mësuar. Sepse akoma kemi pjesëtarë të familjes dhe shoqëri që jetojnë në Maqedoni dhe na intereson mirëqënja dhe e ardhmja e tyre dhe e shtetit. Sepse një pjesë e jona, kudo që të jemi, do të qëndrojë gjithmonë e lidhur me Meqedoninë. Sepse ne e konsiderojmë Maqedoninë tonën po aq sa secili që jeton atje.

KUR DHE SI?

Tani, sëbashku dhe nëpërmjet veprimeve. Maqedonia e ka mundësinë për një fillim të ri. Ne do të mbështesim, por dhe do të kundërshtojmë, do të ofrojmë lëvdata, por edhe do të kritikojmë. Do të ofrojmë ide, do të shpërndajmë dituri dhe aftësi nga përvojat tona profesionale rreth botës. Do të flasim publikisht, por edhe do të dëgjojmë. Do të jemi një forum që i jep zë komunitetit të emigrantëve që janë të orientuar drejt demokracisë, një zë që deri vonë ka qënë i dëgjuar vetëm nga individë apo grupe të vogla.

Ne jemi fytyrat e Republikës të Maqedonisë në komunitetet ku jetojmë. Do të ushqejmë dhe të fuqizojmë relacionet mes Maqedonisë dhe shteteve ku jetojmë. Do të promovojmë respektin dhe mirëkuptimin e ndërsjelltë për të tejkaluar sfida dhe paragjykime historike. Do të mbështesim dhe do të inkurajojmë relacione me të gjitha organizatat tjera të emigrantëve që punojnë në interest të Maqedonisë demokratike.

KU?

Jetojmë në të gjitha kontinentet. Jemi ‘gurbetçinjtë’, “diaspora ”, “ emigrantët,” “mërgimtarët” modern. Për ne, bota është një fshat global, kurse Republika e Maqedonisë, si pjesë e vogël i tij, meriton të ketë njerëz barabartësisht të lumtur.