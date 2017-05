FOTO/ Aktorja turke bën sërish të njëjtin ‘gabim’

Demet Özdemir dhe Furkan Palali do të vijnë së shpejti në Tring me një serial shumë të pëlqyer në Turqi i cili titullohet “Dhoma 309”. Dy të rinjtë njihen me njëri-tjetrin për shkak të një takimi të organizuar nga mamatë e tyre dhe bien në dashuri me njëri – tjetrin. Kjo ndodh në serial por po në jetën e përditshme?

Ata njihen në shesh xhirim dhe dashurohen me njëri-tjetrin. Janë të shumtë aktorët që gjithçka mes tyre e kanë nisur kështu. Të fundit në këtë listë janë protagonistët e “Dhoma 309”. Ata janë fotografuar së bashku në një klub nate në Turqi ku dukej të rrinin shumë pranë dhe të shkëmbenin puthje mes tyre.

Edhe më parë, aktorja Demet Ozdemir është përfolur për një histori të tillë. Ajo u njoh me Jusuf Cim në serialin “Ëndërr luleshtrydhesh” dhe pas përfundimit të serialit vazhduan lidhjen e tyre e cila nuk zgjati më shumë se një vit.