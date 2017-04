Foto / Barça braktis traditën katalane, ndaj Juves me koreografi në anglisht

Barcelona ka vendosur të mos ndjekë traditën e zakonshme për të shkruar mesazhe në gjuhën katalane në koreografinë e stadiumit “Kamp Nou” për ndeshjen kundër Juventusit. Klubi ka publikuar në rrjetet sociale foton e mozaikut që do të krijohet para ndeshjes nga tifozët dhe aty do të shfaqet shkrimi “More than a club” (Më shumë se një klub).

Por shumë tifozëve nuk do t’u pëlqejë kjo gjë, pasi janë mësuar me frazën “Mes que un club” që ka shoqëruar klubin për shumë vite dhe që përfaqëson pikërisht lidhjen me rrënjët katalanase. Ky është një sinjal i qartë se si Barça ka prirje të dukshme tashmë drejt tregut ndërkombëtar, ndonëse kjo e bën t’i largohet traditës.

Sa herë që Barcelona ka vendosur një mozaik në anglishte në të kaluarën, është përballur me kritikat e shumta të tifozerisë së saj.