FOTO/ Cozman në lidhje me prezantuesen shqiptare? Kapen mat në një lokal…

Cozman e ka lënë pas historinë e tij të dashurisë me Tunën dhe tashmë duket se ka gjetur një partnere të re. Edhe pse është herët për ta thënë me siguri, reperi i njohur është parë të flirtojë hapur me një prezantuese të njohur shqiptare.

Cozman e ka kaluar mbrëmjen e djeshme në shoqërinë e prezantueses Bleona Zeqiri, ndërsa gjatë gjithë kohës dukeshin shumë afër njëri-tjetrit.

Fotot që tregojnë për këtë flirt janë publikuar nga Labinot Gashi, i cili bashkë me Cozman dhe Bleronën ndodheshin në festën e ditëlindjes së Shkenda Dubovës.

Megjithatë më vonë Labinot i ka fshirë fotot, të cilat më pas i ka publikuar “Prive”. Dyshja duken shumë të afërt me njëri-tjetrin, por deri tani askush prej tyre nuk ka konfirmuar nëse janë a jo në lidhje.’